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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı gündem oldu!

27.01.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberlerine göre ünlü avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda öldü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı gündeme geldi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı gündem oldu!

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti. Son dakika gelen ölüm haberinin ardından Ece Erken'in durumu da merak konusu oldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre önce sessiz sedasız evlenen Ece Erken'in bir paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte poz paylaşan sunucu paylaşıma şu notu düşmüş:

Ekran Alıntısı

"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz."

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Erken'in bu paylaşımının altına pek çok kişi ölüm haberini duyunca başsağlığı mesajı yazdı. Erken'in paylaşımına "Ah Ece... Allah sabır versin" yorumları yağdı.

Son dakika! Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldüSon dakika! Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldü


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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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