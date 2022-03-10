Seren Serengil Gülşen'i yerden yere vurdu! "Şey yıldızı gibi..."

Gülşen'in son şarkısı için verdiği pozlarl gündeme bomba gibi düştü. Seksi pozları ortaya çıkan Gülşen'e Seren Serengil ve Arto şoke eden ifadelerle tepki gösterdi.

Serengil pozları konuşurken şarkıcıya porno yıldızı imasında bulunarak "Amsterdam'da bir kafede masanın üstüne kötü bir dergi gördüm. İğrenç, kapaktaki kadın aynı poz sadece göğüs uçlarını kapamış. Çok çirkin artık... Çok utanç verici. Bunlar artık kocası çok geniş olmak lazım. Lolipop'taki şey yıldızı gibi derler ya şey yıldızı gibi" dedi.

Arto ise Serengil'e destek vererek "Açık ilişki mi yaşıyor acaba?" dedi.

Seren Serengil ise bu sırada konuşmasına devam ederek "Bunun ötesi bunun filmi. Bunun klibini düşünemiyorum" dedi.





