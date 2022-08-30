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Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu

30.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz ile ekrana dönen Seren Serengil, İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki küslüğe dair konuştu. Serengil, İbrahim Tatlıses'in oğluna bu sert tavrını doğru bulmazken canlı yayında kendisine ünlü türkücünün bir gece önce attığı mesajı da okudu.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil, İbrahim Tatlıses-Ahmet Tatlıses kavgasını masaya yatırdı. İbrahim Tatlıses'in geçen hafta Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında olay yerine ilk giden isimlerden biri, büyük oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. İbrahim Tatlıses bu olay sonrası oğlu hakkında "Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti." ifadelerini kullandı.

Ahmet Tatlıses ise babasının bu sözlerine "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum, ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. 'Artistlik' nedir bilmem, malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses oğlu için İbrahim Tatlıses oğlu için "Artist, geldi numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten yeni paylaşım

"BENİ İDO KURTARDI"

Konuya dair konuşan Seren Serengil İbrahim Tatlıses'in tavrını doğru bulmadığını söyledi. Serengil ayrıca şunları söyledi:

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"İnsan çocuğuna bunu söylememeli, Ahmet babasına çok benziyor. Ben dün İbrahim Bey'e 'ölümlü dünya' dedim. Bana şöyle bir mesaj attı, o bana müsaade verir: Oradaki bütün videoları çekenler onun etrafı... 'Ben babamın yanındayım'ı göstermek için çektirip dağıttı. Gazeteciler çekmedi."

Seren Serengil konuşmasının devamında ise "Mesajın devamını okuyorum: Orada İdo eğer yangın söndürme şeyini sıkmasaydı ben sana bu mesajı öteki dünyadan atıyordum. İdo kurtardı beni diyor. Melek vardı bir de Dilan'ı söylüyor. 3 evladından bahsediyor" dedi.

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