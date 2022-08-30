Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil, İbrahim Tatlıses-Ahmet Tatlıses kavgasını masaya yatırdı. İbrahim Tatlıses'in geçen hafta Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında olay yerine ilk giden isimlerden biri, büyük oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. İbrahim Tatlıses bu olay sonrası oğlu hakkında "Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti." ifadelerini kullandı.

Ahmet Tatlıses ise babasının bu sözlerine "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum, ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. 'Artistlik' nedir bilmem, malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz" yanıtını verdi.

"BENİ İDO KURTARDI"

Konuya dair konuşan Seren Serengil İbrahim Tatlıses'in tavrını doğru bulmadığını söyledi. Serengil ayrıca şunları söyledi:

"İnsan çocuğuna bunu söylememeli, Ahmet babasına çok benziyor. Ben dün İbrahim Bey'e 'ölümlü dünya' dedim. Bana şöyle bir mesaj attı, o bana müsaade verir: Oradaki bütün videoları çekenler onun etrafı... 'Ben babamın yanındayım'ı göstermek için çektirip dağıttı. Gazeteciler çekmedi."

Seren Serengil konuşmasının devamında ise "Mesajın devamını okuyorum: Orada İdo eğer yangın söndürme şeyini sıkmasaydı ben sana bu mesajı öteki dünyadan atıyordum. İdo kurtardı beni diyor. Melek vardı bir de Dilan'ı söylüyor. 3 evladından bahsediyor" dedi.

