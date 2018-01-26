Seren Serengil'in avukatından hapis cezası açıklaması

Gülben Ergen üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. SEREN SERENGİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Seren Serengil bir televizyon kanalında birlikte program yaptığı gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte duruma açıklık getirerek ortak bir paylaşım yaptılar. Seren Serengil'in yaptığı paylaşımdaki açıklamaları şu şekilde: "Yani tabiki bu bizim yaptığımız haberlerle ilgili durum değil. Ben Yasemin hanım için her zaman o müdafaaları yapardım. Evli olan ve yuvası yıkılan ve yuvayı yıkan her kadının karşısında her zaman oldum. Gülben'le de alakalı eleştirilerim de oldu. Ama bunlar bu nedenden dolayı değil hapis cezası... Biliyorsun ki tedbir kararı alınıyor ya tedbir kararından sonra konuşulmaması gerekiyor. Ama tabi ki ben konuşmaya devam ettim. Sana da kuliste dedim ki 'Ben konuşacağım, gerekirse içeri de gireceğim' dedim ve şu anda içeri de gireceğim. Yasemin Hanım için bütün 3 günlerim feda olsun. Şu anda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gidiyorum. Orada da röportajlar filan yaparım."

KAVGALI OLDUĞU YEŞİM SALKIM'DAN VİDEOLU DESTEK GELDİ

Seren Serengil'e verilen 3 günlük hapis cezasının ardından, aralarının açık olduğu Yeşim Salkım'dan destek videosu geldi. Salkım, verilen kararı sert sözlerle eleştirdi. "Bu konuşmayı yapmak çok kolay değil. Ben çok fazla sözümden cayan bir kadın değilim ama haksızlıklar karşısında her zaman duran bir kadınım. Ne yaşamış olursak olalım, ona ne kadar kırgın olursam olayım. Bu yapılanı hak ettiğini düşünmüyorum. Seren'e karşı uygulanan bu yaptırımı haksız buluyorum.Bunu onaylayan hakimi de kanunu da haksız buluyorum. Dışarda bu kadar korumaya muhtaç kadın ve çocuk varken, onları korumazken, kötü adamları hapise atmazken, Seren'e yapılmış olan bu davranışın uygun olmadığını düşünüyorum. Bu konuda Seren'in yanındayım" dedi. ÜNLÜLERDEN SEREN SERENGİL'E DESTEK MESAJLARI

Nihat Doğan, Alişan, Ece Erken ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimler ise sosyal medyada hesaplarından Seren'e destek mesajları yayınladı. ALİŞAN: '3 GÜN GEÇECEK AMA DOĞRULAR HATIRLANACAK'

Seren Serengil'e verilen kararın ardından Alişan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

3 GÜN HAPİS YATACAK

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil’in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı verdi. Gülben Ergen'in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi karar verdi. Ayrıca, Seren Serengil'in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verildi. SEREN SERENGİL'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

İşte o açıklama: Müvekkilim Seren Serengil hakkında adli makamlarca Gülben Ergen hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında iletişim araçları ile iletişime geçmemesine ilişkin tedbir kararı verilmiş idi. 31.10.2017 tarihinde müvekkilim Seren Serengil’in konuşma yasağına uymadığı gerekçesiyle 6284 Sayılı Yasanın 13/1. maddesi gereğince hakkında zorlama hapsine karar verilmesi istenmiş ise de tarafımızdan yapılan itiraz kabul edilerek zorlama hapsinin yasal şartları oluşmadığından 6284 Sayılı Yasa’nın 13. Maddesi gereğince hapsen tazyik cezası uygulanmasına YER OLMADIĞINA dair 13.11.2017 tarihinde karar verilmiştir.

Ancak karşı taraf İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek zorlama hapsinin uygulanmasını istemiş olup, İstanbul 11. Aile Mahkemesi, daha önce İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından verilen “Tazyik Hapsi Uygulanmasına yer olmadığına” dair kararın kaldırılarak müvekkilim Seren Serengil’in verilen tedbir kararına karşı muhalefet ettiğine kanaat getirip 3 (üç) gün süreyle zorlama hapsine karar vermiştir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki; mesleğini başarı ile sürdürmekte olan müvekkilim Seren Serengil, gerçekliğine inandığı şeyleri belgelerle ve ispatlı bir şekilde söylemekten ve savunmaktan çekinmemiştir. Bu karar da bahse konu konuşma yasağına uymaması iddia edilerek verilmiş bir karardır. Sunmuş olduğu programda yaptıkları haberin doğruluğuna ilişkin verilmiş bir karar değildir. Aile kurumuna olan bağlılığı ve saygısı nedeniyle sadece ve sadece kendisine zararı dokunmuyor diye haksızlıklara, yanlış tutumlara ve davranışlara göz yummamış her koşulda gerçekleri söylemekten korkmamıştır. Karara sebep olan olay müvekkilimin kadına yönelik şiddete karşı inandığı değerler doğrultusunda kadınların yanında yer alarak mücadelesini vermesi sebebiyle verilmiş haksız bir karardır.