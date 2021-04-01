Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı

Bircan Bali, Arto ve Serenserengil'in sunduğu Beyaz Tv'nin Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in sağlık durumu merak ediliyor. Dumping Sendromuna yakalanan Serengil, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ile konuşuluyor. Peki, Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil hakkında yayın arkadaşı Arto, sağlık durumu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım"

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu nedir merak konusu oldu. Mide bybas ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu" midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.

Genellikle yemek yedikten 10 ila 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker ihtiva eden yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.



