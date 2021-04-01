MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı

01.04.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından bir süredir sağlık sorunları ile gündeme geliyordu. Seren Serengil'in sevenleri ise sağlık durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, ünlü şarkıcı, sunucu ve sinema oyuncusu Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklama...

Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı

Bircan Bali, Arto ve Serenserengil'in sunduğu Beyaz Tv'nin Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in sağlık durumu merak ediliyor. Dumping Sendromuna yakalanan Serengil, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ile konuşuluyor. Peki, Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil hakkında yayın arkadaşı Arto, sağlık durumu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım"

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu nedir merak konusu oldu. Mide bybas ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu" midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.

Genellikle yemek yedikten 10 ila 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker ihtiva eden yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
İtirafları olay oldu! 'Asmalı Konak zamanı...'İtirafları olay oldu! 'Asmalı Konak zamanı...'
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Beyaz TV Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Canlı yayında fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!

Canlı yayında fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!

Burak Güngör'den Demet Akalın'a şok sözler! "Demet Akalın'ın gereksiz şovlarından nefret ediyorum"

Burak Güngör'den Demet Akalın'a şok sözler

Nurgül Yeşilçay'dan itiraflar! 'En büyük pişmanlığım...'

İtirafları olay oldu! 'Asmalı Konak zamanı...'

Esra Ersoy son haliyle olay oldu! Estetiği abarttı

Son haliyle olay oldu! Estetiği abarttı

Didem Soydan kimdir ve kaç yaşında? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Didem Soydan'dan kötü haber

Hazar Ergüçlü sezonu açtı! Bikinili paylaşım

Sezonu açtı! Bikinili paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.