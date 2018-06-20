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Seren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Eşi Yaşar İpek ile Göcek'e tatile giden Seren Serengil, kendisini photoshopla selülitli gösteren magazin sayfalarına ve gazeteci görümcesi Eylem İpek'e paylaştığı video ile adeta ateş püskürdü.

Seren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdü

Eşi Yaşar İpek'le gözlerden uzak tatil yapmak isteyen Seren Serengil kendisini photoshopla selülitli ve kilolu göstermeye çalışan gazetecilere ve görüşmediği görümcesi Eylem İpek Şafak'a Instagram hesabından paylaştığı video ile karşılık verdi.

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VÜCUTLARINI GÖSTERDİLER

Selülitli ve kilolu fotoğraflarının ardından İpek'le video çeken Serengil, selülitli olduğu iddia edilen karın bölgesini göstererek fotoğrafların gerçek olmadığını söyledi. İpek'in de kilolu gösterildiği fotoğraflar hakkında konuşan Seren Serengil şunları söyledi: Ahlaksız ve yalancılar hadi benim vücudumu photoshopladığınız Yaşar'dan ne istediniz? Ben 34 bedenim Yaşar 71 kilo sırf bana düşmanlıktan ötürü tamamen photoshoplayıp dümdüz karnımı sarkmış gibi yapmışlar ahlaksızlar ben 51 kiloyum" dedi.

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GÖRÜMCESİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek'le görüşmeyen Serengil, photoshoplu fotoğraflarını Eylem İpek'in çektirdiği iddia ederek, "Bir gazetede Yaşar'ın konuşmadığım kardeşi çalışıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ne nişanıma ne nikahıma çağırmadık şimdide fotoğraflarımızı çektirtip gazetede photoshop yapıp yayınlattırıyor. Çalıştığı gazeteyi tamamen kendi şahsi hırsları için kullanıp sanatçılardan para alıp orada yayınlıyor. Kendisine açtım olduğum ceza ve tazminat davaları sürmektedir. Abisi de bu nedende devamlı hakkımızda haberler yaptırtıyor resimlerimizi böle photosoplattırıyor kamuoyunun bilgisine..." dedi.

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Eylem İpek'in paylaştığı soruşturma dilekçesi

"PHOTOSHOPLARIYLA UĞRAŞACAK KADAR VAKTİM YOK"

Seren Serengil'in iddiaları hakkında soruşturma dilekçesine paylaşan Eylem İpek Şafak, konu ile hiçbir alakasını olmadığını söyleyerek şunları söyledi: Seren Serengil yapılan haberlerle ilgili olarak şahsımı hedef göstermiştir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak şahsımın herhangi bir ilgisi yoktur. Zaten kendisi geçmişte söz konusu iddia ile ilgili olarak Beykoz cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında avukatım aracılığı ile ifade verdim. Ve hakkımda konu ile ilgili olarak takipsizlik kararı verildi.

Hal böyle olmasına rağmen Halen dahi hakkımda asılsız beyanlarda bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak yasal mercilere avukatım aracılığı ile başvuracağım. Dip not: Photoshoplarıyla uğraşacak kadar vaktim yok"

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Eylem İpek

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Seren Serengil kilo yaşar ipek

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