Seren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdü

Eşi Yaşar İpek'le gözlerden uzak tatil yapmak isteyen Seren Serengil kendisini photoshopla selülitli ve kilolu göstermeye çalışan gazetecilere ve görüşmediği görümcesi Eylem İpek Şafak'a Instagram hesabından paylaştığı video ile karşılık verdi.

VÜCUTLARINI GÖSTERDİLER

Selülitli ve kilolu fotoğraflarının ardından İpek'le video çeken Serengil, selülitli olduğu iddia edilen karın bölgesini göstererek fotoğrafların gerçek olmadığını söyledi. İpek'in de kilolu gösterildiği fotoğraflar hakkında konuşan Seren Serengil şunları söyledi: Ahlaksız ve yalancılar hadi benim vücudumu photoshopladığınız Yaşar'dan ne istediniz? Ben 34 bedenim Yaşar 71 kilo sırf bana düşmanlıktan ötürü tamamen photoshoplayıp dümdüz karnımı sarkmış gibi yapmışlar ahlaksızlar ben 51 kiloyum" dedi.

GÖRÜMCESİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek'le görüşmeyen Serengil, photoshoplu fotoğraflarını Eylem İpek'in çektirdiği iddia ederek, "Bir gazetede Yaşar'ın konuşmadığım kardeşi çalışıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ne nişanıma ne nikahıma çağırmadık şimdide fotoğraflarımızı çektirtip gazetede photoshop yapıp yayınlattırıyor. Çalıştığı gazeteyi tamamen kendi şahsi hırsları için kullanıp sanatçılardan para alıp orada yayınlıyor. Kendisine açtım olduğum ceza ve tazminat davaları sürmektedir. Abisi de bu nedende devamlı hakkımızda haberler yaptırtıyor resimlerimizi böle photosoplattırıyor kamuoyunun bilgisine..." dedi.