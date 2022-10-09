Seren Serengil ve Bircan Bali ekonomi konuşursa... "Aylık kadın 15 bin TL! En kötü ev kirası 50 bin TL...""

‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda yorumcu olan Seren Serengil ve Bircan Bali arasında geçen ekonomi diyaloğu herkesi şoke etti. Bircan Bali önce metrobüs fiyatını duyunca şaştı kaldı. Konuşma buradan başlayarak kira fiyatlarına geldi.

Bircan Bali: "Bizim Eray’a ‘Metrobüs ne kadar?’ dedim. 14 TL dedi. Ulaşım dünyanın en pahalı şeyi oldu çünkü tabii benzin fiyatları." dedi. Bunu duyan Seren Serengil konuyu kiralara getirdi.

"EN KÖTÜ EVLER 50 BİN LİRA"

Seren Serengil "Bir şey söyleyeceğim: En normal kiralar 100 bin liradan, 80 bin liradan falan başlıyor yani… En kötü evler 50 bin lira. Yani 10 bin liraya kira yok" dedi.

Bircan Bali konuşmanın devamında "Ne çok fahiş biliyor musun? Yardımcı fiyatları. Temizlik için. Asla karaborsa yok. Bulamıyorsun zaten" yorumunda bulundu.

Seren Serengil ise "15 bin lira. Aylık kadın 15 bin lira" diyerek sitem etti.

Bu diyalog sosyal medyada ise dalga konusu oldu.

