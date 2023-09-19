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Seren Serengil yeni programını böyle duyurdu! ''Bir Müge Anlı bir Seda Sayan...''

19.09.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Söylemezsem Olmaz programında yer alan Seren Serengil bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim yeni programını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'dan olaylı bir şekilde ayrılan Seren Serengil programdaki diğer yorumcular Arto ve Bircan Bali'den psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü ifade etmişti. İsminin marka değerinin zarar görmemesi adına programdan ayrılma kararı aldığını söyleyen Serengil'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Programın ardından sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil bir süredir herhangi projede yer almıyordu. Serengil, yeni programını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

23 yıllık televizyon yolculuğunda birçok konsept program yaptığını söyleyen Serengil; ''Bu kadar uzun ve aralıksız çalışan sanırım bir Müge Anlı bir Seda Sayan bir ben olduk televizyonda. Son 9 yıldır her sabah magazin programıyla geldim karşınıza ve hangisindeysem o program zirve yaptı.. Ben magazinci değildim ama kişilerin hayatından yola çıkarak yaşadıkları ne varsa doğrunun ve doğru olanın yanında durdum.

Seren Serengil 1

Elimden geldiğince mağdur olduğuna inandığım kişilerin hakkını savundum bazılarında hayal kırıklığına uğrasam da.

Şimdi ise YouTube'da hafta içi her gün sabah canlı yapacağım bu programda bu sefer sizi ağırlayacağım. Koskocaman bir ekibimiz var sizin ne derdiniz varsa çözmek için seferber olacaklar bende hakkınızı savunacağım.'' ifadelerini kullandı.

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Seren Serengil sosyal medya magazin

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