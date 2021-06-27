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Serena Williams, Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak

27.06.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.

Serena Williams, Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak

Wimbledon Tenis Turnuvası öncesin basın toplantısı düzenleyen 39 yaşındaki Williams, bu kararın birçok nedeni olduğunu ancak konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

ABD'li sporcu, daha önce üç yaşındaki kızı Olympia'yı beraberinde götüremeyeceği için olimpiyatlara gitme konusunda gönülsüz olduğunu ifade etmişti.

Tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem de Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacaklarını duyurmuştu.

Serena Williams, olimpiyat oyunlarında üçü çiftlerde olmak üzere toplam dört altın madalya kazandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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