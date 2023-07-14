Serenay Sarıkaya 'Avukat Leyla' için imaj değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı "Aile" dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni proje müjdesi ile geldi. Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimleri için hazırlıklarına başladı.

Tatilden dönen güzel oyuncu, saçlarını kestirerek imaj tazeledi. Uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaştı. Ünlü ismin son hali hayranlarından tam not aldı.

Serenay Sarıkaya, Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkacak olan yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.

