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Ufuk Özkan aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı

Geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, Yeşilçam komedisi 'Hasip ile Nasip'in yeni uyarlamasıyla ekranlara dönüyor. Ufuk Özkan'ın setten ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Ufuk Özkan aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz şubat ayında durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sayesinde sağlığına kavuşmuştu.

Ufuk Özkan aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı 1

Yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak kalan Özkan, yeni projesini duyurdu.

Ufuk Özkan aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı 2

Ufuk Özkan, Yeşilçam'ın efsanevi komedi filmlerinden 'Hasip ile Nasip'in yeni nesil uyarlamasında 'Kaymakam' karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Ufuk Özkan aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı 3

Setten ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Ufuk Özkan, gönderisine "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notunu düştü. Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan ise abisinin paylaşımına, "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" ifadeleriyle destek verdi.

Ufuk Özkan'ın son hali ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'seni özledik', 'seni böyle görmek ne güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan
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