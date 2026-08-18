Ufuk Özkan aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz şubat ayında durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sayesinde sağlığına kavuşmuştu.

Yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak kalan Özkan, yeni projesini duyurdu.

Ufuk Özkan, Yeşilçam'ın efsanevi komedi filmlerinden 'Hasip ile Nasip'in yeni nesil uyarlamasında 'Kaymakam' karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Setten ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Ufuk Özkan, gönderisine "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notunu düştü. Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan ise abisinin paylaşımına, "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" ifadeleriyle destek verdi.

Ufuk Özkan'ın son hali ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'seni özledik', 'seni böyle görmek ne güzel' gibi yorumlar yapıldı.