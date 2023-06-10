Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle poz verdi! Sosyal medya alev aldı

Serenay Sarıkaya, bikinili paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Devin karakterini canlandırdığı Aile dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ünlü oyuncu yaz tatiline çıktı. Sarıkaya'nın paylaşımlarını görenler ünlü oyuncuyu adeta yorum yağmuruna tuttu.

Sarıkaya, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlülerin başlarında yer alıyor.

Gittiği tatilden pozlar paylaşan ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Sarıkaya, 6 fotoğraflık seri paylaşımına 'Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına birçok ünlü isim de beğeni ve yorum yaptı. Mert Turak, Ebru Cündübeyoğlu, Merve Dizdar, Burçin Terzioğlu ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler ünlü oyuncuya desteklerini belirtti.

1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya doğumlu olan Sarıkaya, çocukken modellik yapmak istemiş ve 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Çekya'dan "Jüri Özel Ödülü" ve dördüncülükle dönen Sarıkaya, 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci oldu.

Adanalı dizisiyle adını iyice duyuran Sarıkaya ardından, Fi, Medcezir, Lale Devri, Limon Ağacı, Plajda, Alice Müzikali, Şahmaran ve son olarak Aile dizisinde rol aldı.

