Serenay Sarıkaya bu sefer de havaalanı tarzıyla gündemde! Terliklere bir bakan bir daha baktı

Serenay Sarıkaya‘nın başrolünü oynayacağı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisi sete çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “Aile“nin sezon arasını dijital dizi çekerek değerlendiren Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Sarıkaya, fıstık yeşili terlikleri ve kovboy şapkasıyla ilgi odağı oldu.

Beraber görüntülendiği Barbaros Çıtmacı’yla sadece sohbet ettiğini, hayatında kimsenin olmadığını belirten güzel oyuncu zaman zaman rahat etmek için giydiği pahalı terlikleriyle de adından söz ettiriyor.



Güzel oyuncunun ilginç terlikleri sosyal medyanın da diline düştü. Sarıkaya'yı görenler "Bu sıcakta fazla iddialı", "Dikkat çekmek isterken ben" yorumlarında bulundu.

