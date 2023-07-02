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Serenay Sarıkaya bu sefer de havaalanı tarzıyla gündemde! Terliklere bir bakan bir daha baktı

02.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde tatil pozlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya tatili noktalayıp İstanbul'a döndü. Yeni dizisi sete çıkan güzel oyuncu havaalanı tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Sarıkaya seçimlerde de seçim tarzıyla çok konuşulmuştu.

Serenay Sarıkaya bu sefer de havaalanı tarzıyla gündemde! Terliklere bir bakan bir daha baktı

Serenay Sarıkaya‘nın başrolünü oynayacağı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisi sete çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “Aile“nin sezon arasını dijital dizi çekerek değerlendiren Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Sarıkaya, fıstık yeşili terlikleri ve kovboy şapkasıyla ilgi odağı oldu.

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Beraber görüntülendiği Barbaros Çıtmacı’yla sadece sohbet ettiğini, hayatında kimsenin olmadığını belirten güzel oyuncu zaman zaman rahat etmek için giydiği pahalı terlikleriyle de adından söz ettiriyor.

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Güzel oyuncunun ilginç terlikleri sosyal medyanın da diline düştü. Sarıkaya'yı görenler "Bu sıcakta fazla iddialı", "Dikkat çekmek isterken ben" yorumlarında bulundu.

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Serenay Sarıkaya Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ

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