Hakkı Bulut'un mütevazı hayatı gündem oldu! Bahçelievler'deki 3+1 dairesine yorum yağdı

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Hakkı Bulut, kendine özgü tarzı ve içten tavırlarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta sanatçı, 63 yıldır hayatını paylaştığı eşi Saadet Bulut ile birlikte sade bir yaşam sürüyor. Beş çocuk babası olan Bulut, ailesiyle birlikte Bahçelievler’deki 3+1 evinde mütevazı bir hayat yıyor.

Yıllardır Bahçelievler'de bir apartman dairesinde yaşayan çiftin mütevazı hayatı büyük ilgi gördü. Uzun yıllardır aynı binada yaşayan ünlü çiftin oturma odası dikkat çekti.

Mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu salon adeta geçmişe götürdü. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarının olduğu görüldü.

Aynı apartmanda bir dairesi daha olan Hakkı Bulut, o daireyi de kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyormuş.

YORUM YAĞDI

Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Samimiyet akıyor', 'İşte gerçek sanatçı', 'İşte samimiyet işte halkın içinden olmak bu' gibi yorumlar yapıldı.