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Serenay Sarıkaya'dan Dubai sokaklarında dans!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

“Alice” müzikali ile kendinden söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Dubai sokaklarında dans etti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar başrolünü oynadığı Alice müzikaliyle gündemde. Serenay Sarıkaya bir iş için Dubai'de kaldığı otelin önünde dans etti.

Güzel oyuncu, sokakta dans ettiği o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Serenay Sarıkaya serenay sarıkaya dans dubai

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