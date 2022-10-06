Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Her beğeni bir maşallah!'

Geçtiğimiz haftalarda işletmeci Umut Evirgen ile olan ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sarıkaya, son olarak Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli ayna pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Güzel oyuncunun cesur stiline, ''Her beğeni bir maşallah'' ve ''Bir insana her şey mi çok yakışır'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile sürpriz bir beraberliğe başlamıştı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Umut Evirgen'in, Serenay Sarıkaya'dan sonra yönünü Alina Boz'a çevirdiği ancak Alina Boz'un, Evirgen'i takipten çıktığı öne sürülmüştü.

En son Fi dizisinde izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya'ya, yakışıklı oyuncu Burak Deniz eşlik edecek.



