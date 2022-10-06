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Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Her beğeni bir maşallah!'

06.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'de yayınlanacak olan Şahmeran dizisi için Adana ve İstanbul arasında mekik dokuyan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya, pembe elbiseli ayna pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Her beğeni bir maşallah!'

Geçtiğimiz haftalarda işletmeci Umut Evirgen ile olan ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sarıkaya, son olarak Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli ayna pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli ayna pozuyla yakıp geçti! 'Her beğeni bir maşallah!'

Güzel oyuncunun cesur stiline, ''Her beğeni bir maşallah'' ve ''Bir insana her şey mi çok yakışır'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli ayna pozuyla yakıp geçti! 'Her beğeni bir maşallah!'

Serenay Sarıkaya, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile sürpriz bir beraberliğe başlamıştı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Her beğeni bir maşallah!'

Umut Evirgen'in, Serenay Sarıkaya'dan sonra yönünü Alina Boz'a çevirdiği ancak Alina Boz'un, Evirgen'i takipten çıktığı öne sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Her beğeni bir maşallah!'

En son Fi dizisinde izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya'ya, yakışıklı oyuncu Burak Deniz eşlik edecek.

Serenay Sarıkaya göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Her beğeni bir maşallah!'


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Umut Evirgen sosyal medya Oyuncu
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