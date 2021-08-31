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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen kimdir, ne iş yapar?

31.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edildi. Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile de aşk yaşamıştı. Evirgen ünlü şarkıcı Murat Boz ve Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile de yakın arkadaş. İşte Umut Evirgen hakkında merak edilenler...

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen kimdir, ne iş yapar?

Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile de aşk yaşayan Umut Evirgen'in, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme oturdu. Evirgen ile Şenolsun ikilisinin ilişkileri geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona ermişti. İşte Umut Evirgen hakkında merak edilenler...

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen kimdir, ne iş yapar?

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Evirgen işletmecidir. 1989 doğumlu 32 yaşındaki Umut Evirgen, Emirgan'da yer alan eğlence mekanının sahibi. Evirgen, ünlü şarkıcı Murat Boz ve SereNay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile de yakın arkadaş.

Evirgen, kendisini Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirmişti. Olayın ardından Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olunmuştu. Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Evirgen tutuklanmış ve duruşmada, ''Kapalı alan fobim var, mağdurum'' demişti. 15 yıl hapsi istenen Evirgen, tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya Tuba Büyüküstün Umut Evirgen
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