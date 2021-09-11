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  4. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

11.09.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki söylentiler hakkında konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bunlar sadece iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek, hakkında çıkan dedikoduları yalanladı.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya (29), önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

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"SIKILDIM!"

"Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." şeklinde konuşan oyuncu, söylentilerin asılsız olduğunu dile getirdi.

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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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