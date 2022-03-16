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  4. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ilk kez birlikte görüntülendi! Yüzünde güller açıyor

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ilk kez birlikte görüntülendi! Yüzünde güller açıyor

16.03.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı çeşitli iş insanlarıyla anılan Serenay Sarıkaya'nın Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen 8 ay sonra ilk kez kameralara takıldı. Güzel oyuncunun keyifli hali gözlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ilk kez birlikte görüntülendi! Yüzünde güller açıyor

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı artık gözlerden önünde... Uzun süre ilişkiyi kabul etmeyen ikili artık saklanmıyor. 8 aydır beraberlik yaşayan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti dün gece ilk kez beraber görüntülendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı. Aynı saatlerde mekâna Baltalimanı'nda kaza yapan Arda Turan da gitti. Basın mensupları Arda Turan'ı beklerken Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftini görüntüledi.

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BAĞIRA BAĞIRA ŞARKI SÖYLEDİ

Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Enis Arıkan'ın sık sık sarıldığı Serenay Sarıkaya ve arkadaşlarının sohbetine Umut Evirgen de katıldı. Serenay Sarıkaya'nın bu sırada Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını seslendirmesi dikkat çekti.

Sarıkaya evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Sarıkaya'nın mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
daldan dala ????
Her yıl başka biriyle gönül eğlendirmeye devam helal sana sıra banada gelir mi
aşkmı :))

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