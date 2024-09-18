Serenay Sarıkaya Mert Demir'in içkili fotoğrafını yorumsuz geçemedi! "Ayıp ayıp..."

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in aşkı gündemdem düşmüyor. Yaptığı paylaşımlar ve pozlarıyla olay olan ikilinin dolu dizgin devam eden ilişkisi için 'reklam aşkı"' yorumları yapılmıştı. Gerçek öyle çıkmadı ve birçok kişi bu aşkın gerçek olduğuna inandı.

Mert Demir'in annesi de Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak "İlişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler." demişti. Görüntülenseler de ilişkilerini gizli yaşamayı tercih eden ikili geçtiğimiz haftalarda da peşpeşe yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Serenay Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu da paylaşımtı. O fotoğraflara da beğeni yağmıştı.

SERENAY'I KAPIDA BEKLETTİ

Her attıkları adım olay olan ikiliden Mert Demir, içki bardağıyla verdiği pozunu paylaştı. Serenay Sarıkaya da Demir'in bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. "Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum…🙄 Ama yağmur başladı…" yorumuyla sitem etti.

Serenay'ın bu yorumuna da kısa sürede beğeni yağdı. "Sen bekletilecek kadın değilsin." yorumları yapıldı.