Serenay Sarıkaya'nın ayçiçek yağı videosu ortalığı karıştırdı! "Bunu tutuyorum çünkü..."

Ayçiçek yağı gündemi sürerken; Serenay Sarıkaya'nın yüzünün eklendiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Birçok insan tarafından Serenay Sarıkaya'ya aşırı benzeyen birinin çektiği sanılan video, aslında 'deepfake' ile üretildi.

'DEEPFAKE' NEDİR?

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak tanımlanıyor. Bu sistemle; bir fotoğraf veya videoda yer alan kişinin yüzü, bir başka birinin yüzü ile değiştirilebiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu videoda, Serenay Sarıkaya yüzü montajlanmış kadın ayçiçek yağını elinde tutarken, arka planda ses olarak Melis Sezen'in 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' sözleri duyuluyor.

2021'in aralık ayında düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, konuşmasını yaparken "Bunu tutuyorum çünkü elimde" ifadelerini kullanmış, Sezen'in bu sözleri uzun süre sosyal medyanın gündemindeki yerini korumuştu.

