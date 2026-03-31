Uzak Şehir'e rakip geliyor! Delikanlı dizisi ne zaman?

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir uzun süredir zirvedeki yerini de bırakmıyor. Ancak sevilen dizi Uzak Şehir'e merakla beklenen bir dizi rakip oluyor.

Zeynep Günay’ın Recai Karagöz’le yönettiği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Delikanlı dizisinin önce fragmanı sonra yayın tarihi belli oldu.

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi başarılı oyuncuların başrolde olduğu dizinin 6 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacağı gündemde.

Sosyal medyada bu durum konuşuldu. Kullanıcıların bir kısmı reytinglerin bölüneceğini düşünürken bir kısmı da zirvenin Delikanlı'ya geçebileceği görüşünde.

DELİKANLI DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.