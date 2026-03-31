ABİ bu akşam var mı, yok mu? A.B.İ neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. bu akşamki yayın akışından çıkartıldı.

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarında bu akşam 20:00'da dizinin tekrar bölümünün ekrana getirileceği bilgisi paylaşıldı. Son anda yapılan bu değişiklik tüm dizi takipçilerini şaşırttı.

ABİ NEDEN YOK?

Türkiye A Milli Takımı’nın bugün oynayacağı maç televizyon kanallarının yayın akışını doğrudan etkiledi. Bu sebeple A.B.İ dizisinin yeni bölümünün ertelenmesine karar verildi.

ABİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur.

Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır. Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır.

Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür.

Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar. Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar.

Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz. Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.