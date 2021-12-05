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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, dekolteli kıyafeti ve konuşmasıyla Altın Kelebek'e damga vurdu

05.12.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu. Derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşuldu.

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, kırmızı halıya damgasını vurdu. Melis Sezen, dekoltesiyle dikkat çekti.

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Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düştü. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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