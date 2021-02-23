Serenay Sarıkaya reklam mı yapıyor? Yüzüklerinin fiyatı olay!

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra önce annesiyle Kaz Dağları'na giden Sarıkaya şimdi de Maldivler'de... Sık sık otelin reklamını yaptığı ve konaklamaya para ödemediği haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya'nın şimdi de takıları gündem oldu.

Sarıkaya'nın parmağındaki Melis Göral imzalı yüzüklerin fiyatları 13 bin 750, 17 bin 600 ve 20 bin 400 lira.

Toplam 51 bin 750 lira olan yüzüklerin Serenay Sarıkaya'ya reklam için hediye edildiği de iddialar arasında.

