MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya reklam mı yapıyor? Yüzüklerinin fiyatı olay!

Serenay Sarıkaya reklam mı yapıyor? Yüzüklerinin fiyatı olay!

23.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serenay Sarıkaya reklam mı yapıyor? Yüzüklerinin fiyatı olay!

Maldivler’de geceliği 35 bin TL'lik otelde Instagram’da reklam karşılığı kaldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, servet değerindeki yüzüklerle verdiği pozları paylaşınca yine olay oldu.

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra önce annesiyle Kaz Dağları'na giden Sarıkaya şimdi de Maldivler'de... Sık sık otelin reklamını yaptığı ve konaklamaya para ödemediği haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya'nın şimdi de takıları gündem oldu.

Sarıkaya'nın parmağındaki Melis Göral imzalı yüzüklerin fiyatları 13 bin 750, 17 bin 600 ve 20 bin 400 lira.

Ekran Alıntısı

Toplam 51 bin 750 lira olan yüzüklerin Serenay Sarıkaya'ya reklam için hediye edildiği de iddialar arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşımFahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çirkin
makyajl ile bu kadar oluyorsa makyajsız halı nasıldır tesekkürler
bu ne şimdi millet borç içinde yüzüyor bu babası yaşında adamla aşk yaşayan kadın yüzük gosterısı yapıyor bize ne kardeşim senin yüzüğünden yarın ev kirası vercem kara kara düşünüyorum nasıl adalet bu ya

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Aleyna Tilki'den Retrograde sitemi! 'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım...'

Sitem etti! 'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım'

Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeni imajı olay oldu! Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen eşi kimdir?

Yeni imajıyla şaşırttı! İşte Yeliz Yeşilmen’in son hali

Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım

Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım

Meryem Uzerli ve kızından yeni paylaşım

Meryem Uzerli ve kızından yeni paylaşım

Bella Thorne'nun porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! 'Kadına yönelik sansür...'

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.