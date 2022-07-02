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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşklarını ilan etti

02.07.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkı nihayet gün yüzüne çıktı. Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile çekildiği bir pozu "Happy birthday bitanem..." sözleriyle paylaşarak aşkı doğruladı.

Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşklarını ilan etti

Her seferinde arkadaş oldukları söyleyen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, aşklarını ilan etti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, yaklaşık iki hafta önce Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansımıştı.

Her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen sevgililerden Umut Evirgen, son paylaşımıyla aşkını ilan etti.Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'da birlikte oldukları kareyi paylaşarak kutladı.

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30 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, bu paylaşımının altına da "happy birthday bitanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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