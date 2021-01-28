Serenay Sarıkaya ve Yasemin Özilhan süper mini şortlarıyla pişti oldu

Üç ay önce komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya, ayrılık sonrası uzun süredir Ege'de tatil yapıyor. 29 yaşındaki Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Karantina sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Serenay Sarıkaya, şortlu triko takımıyla verdiği pozu yayınladı.

Ünlü oyuncunun, "Haberim yokmuş gibi çek kanka!" notunu düştüğü gönderi 420 binden fazla beğeni aldı.

Sarıkaya'nın paylaşımına Ezgi Mola, Merve Dizdar, Sibel Can, Burcu Esmersoy ve Ceylan Ertem gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

YASEMİN DE TERCİH ETMİŞTİ

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan da kasım ayında aynı kombin ile verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı.

Bu detay, Sarıkaya'nın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

