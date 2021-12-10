Serenay Sarıkaya yalanlıyordu! Umut Evirgen'in aracında yakalandı

Şahmeran dizisiyle ekranan dönmeye hazırlanan ve çekimler için sık sık Adana'ya giden Serenay Sarıkaya İstanbul'a dönünce ise evinde ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yakalanan Sarıkaya ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahsetti.

BURAK DENİZ İLE ARASI İYİ

Burak Deniz'le iyi anlaştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım" dedi.

Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki sorulara sessiz kalmayı tercih eden oyuncu daha sonra Umut Evirgen'in aracında görüntülendi.

Umut Evirgen daha önce aşk iddialarına "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" diyerek yanıt vermişti.



