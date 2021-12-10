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Serenay Sarıkaya yalanlıyordu! Umut Evirgen'in aracında yakalandı

10.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Evirgen ile aşk yaşadığını yalanlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam görüntülendi. Sarıkaya Umut Evirgen'in arabasında yakalanınca sorulara yanıt vermedi.

Şahmeran dizisiyle ekranan dönmeye hazırlanan ve çekimler için sık sık Adana'ya giden Serenay Sarıkaya İstanbul'a dönünce ise evinde ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yakalanan Sarıkaya ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahsetti.

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Burak Deniz'le iyi anlaştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım" dedi.

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Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki sorulara sessiz kalmayı tercih eden oyuncu daha sonra Umut Evirgen'in aracında görüntülendi.

Umut Evirgen daha önce aşk iddialarına "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" diyerek yanıt vermişti.


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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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