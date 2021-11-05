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  4. Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını itiraf etti! Umut Evirgen gündeme bomba gibi düştü

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını itiraf etti! Umut Evirgen gündeme bomba gibi düştü

05.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları bir süredir gündemdeydi. Umut Evirgen en sonunda aşk itirafında bulundu.

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

Umut Evirgen'den şaşırtan bir açıklama geldi. Evirgen, teve2 Magazin Masası muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

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"BU HABERLERDEN SIKILDIM" DEMİŞTİ...

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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