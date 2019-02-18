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Serge Gnabry: Mesut Özil şimdiye kadar oynadığım en iyi futbolcu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Almanya ve Bayern Münih'in genç yıldızı Serge Gnabry, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı. Gnabry, "Mesut Özil şimdiye kadar oynadığım en iyi futbolcu. Arsenal'de beraber oynarken beni kalitesiyle çok şaşırtmıştı" ifadelerini kullandı.

Serge Gnabry: Mesut Özil şimdiye kadar oynadığım en iyi futbolcu

MYNET.COM | Bayern Münih'te son dönemde gösterdiği performansla takımın yıldızlarından biri haline gelen Serge Gnabry, Bild gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Bayern'de birçok dünyaca ünlü yıldızla forma giyen Gnabry, "Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kim?" sorusuna "Mesut Özil" cevabını verdi. Gnabry, "Zaten birçok iyi adamla oynadım. Ama birini vurgulamak zorunda kalırsam, bu Mesut Özil olur. Arsenal'de forma giyerken kalitesi çok şaşırtıcıydı” diye konuştu.

Gnabry 2013 yılında Arsenal A Takımı'na yükselirken, Mesut Özil de aynı yıl 47 milyon Euro bonservisle Real Madrid'den İngiliz ekibine transfer olmuştu. Gnabry 2016'da Werder Bremen'e transfer olurken, bir sonraki sezon ise Bayern Münih'in kadrosuna katılmıştı.

EN ZORLU SAVUNMACI KOSCIELNY
Kendisini zorlayan savunmacının ise Laurent Koscielny olduğunu belirten Gnabry, Fransız rakibi için "Gerçekten agresif bir savunmacıydı. Onu çalımlayıp geçsen bile yine de tekrar karşına gelirdi. En sert düelloları onunla yaşadım" dedi.

"TOP SÜRMEYİ SEVİYORUM"
23 yaşındaki yıldız isim son olarak kendi oyun stiliyle ilgili konuştu ve "Sadece top sürme konusunda güçlü yanlarınız varsa, bu yeterli değildir. Bu yüzden kendimi sınırlandırmıyorum. Ancak tüm sahayı top sürerek dolaşmayı seviyorum" şeklinde konuştu.

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