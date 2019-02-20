Sergei Semak: Fenerbahçe maçı zorlu olacak

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç olacak" dedi.

Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısına Rusya temsilcisinin teknik direktörü Semak ile futbolcusu Sardar Azmoun katıldı.

İstanbul'daki ilk maçta rakiplerine 1-0 yenildiklerini anımsatan ve Fenerbahçe'nin Zenit karşısına eksik kadroyla çıkacağını belirten Semak, "Ancak yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz." dedi.

İlk maçta Fenerbahçe'nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığına işaret eden Semak, "Elbette yarın oynayacağımız maçta ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Maç zorlu geçecek." diye konuştu.

Zenit'in İranlı oyuncusu Azmoun da Fenerbahçe'nin tehlikeli bir rakip olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüzün rakibimizi detaylı bir şekilde analiz ettiğine eminim. Yarın ne gerekiyorsa yapacağız. Evimizde oynuyor olmayı avantaja çevirmek istiyoruz. Bizim taraftarlarımız da Fenerbahçe taraftarları gibi coşkulu ve onların desteği bizim için önemli olacak. Fenerbahçe ne kadar güçlü olursa olsun onlardan daha iyi oynayarak gerekli skoru almak istiyoruz."

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Semak yönetimindeki Rus ekibi, maçın oynanacağı Gazprom Arena'da ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

