Sergei Semak: Maçtaki her an kırılma noktasıydı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeye hak kazanan Zenit'te teknik direktör Sergey Semak karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında 3-1’lik galibiyetle tur atladıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İki aylık aradan sonra maç temposuna alışmanın kolay olmadığına işaret eden Semak, "Sakatlık geçiren veya takımımıza yeni katılan oyuncularımız vardı. Oyunumuz ideal değildi ancak gereken skoru alabildiğimiz için mutluyuz. Eksiklerimizi gördük ve bunları gerekli çalışmaları yaparak kapatmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları ilk maçta eksik oyuncularının olduğunu aktaran Semak, "Bugün ise eksik oyuncularımız tekrar aramıza katıldılar ve bu sayede özellikle hücum anlamında daha etkili olabildik." yorumunu yaptı.

Maçta yedikleri golün kendilerini tedirgin ettiğini anlatan Semak, şu değerlendirmede bulundu: