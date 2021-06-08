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Sergen Yalçın 24 saat süre istedi!

08.06.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kazanılan çifte kupanın ardından Çeşme'de tatilde olan Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife "Düşüneyim" dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor.

Sergen Yalçın 24 saat süre istedi!

Çifte kupalı teknik direktör Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife "Düşüneyim" dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ'ın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçın'ın kararını iletmesi bekleniyor.

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'da... 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir'in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşme için ilk görüşme burada gerçekleşti.

Tatil için ailesiyle bu bölgeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın ile buluşup, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teklifini iletti.

24 SAAT SÜRE İSTEDİ!

Yalçın'a 1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 10 milyon TL net maaş ve bonuslar önerildi. Geçen sezon 6 milyon TL ücret alan Sergen Yalçın para konuşmazken, sadece düşünmek için 24 saat süre istedi. Yalçın'ın istediği süre normal şartlarda bugün dolacak. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ'ın bugün bir kez daha buluşması ve kararını iletmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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çebi arttır biraz çık...

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