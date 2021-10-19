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Sergen Yalçın: 4-1'lik maç değildi

19.10.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: 4-1'lik maç değildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting'e 4-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

"4-1'LİK MAÇ DEĞİLDİ"

"Üzgünüz. 4-1'lik bir skor. Başlamadan önce beklediğimiz bir skor değildi. Bu kulvar, zor bir kulvar. Hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar, ters takımlar. Sporting çabuk kontraya çıkan, 5'li oynayan ve geçiş oynayan bir takım.

Maçtan sonra düşünüyorum. Çok da 4-1'lik bir maç değil. Böyle maçlar her zaman olmuyor, her zaman oynanmaz. Skoru artıracak, çevirecek birçok pozisyon yakaladık. İyi oynadık. Biraz da şans golleri. Söylenecek bir şey bulamıyorum bu maça. 4-1'lik oyun değil. Böyle skor olmaması gerekiyordu."

Maç sonu beklenmedik olay! Sergen Yalçın...Maç sonu beklenmedik olay! Sergen Yalçın...

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM"

"İki tane aynı gol yedik. Bence şans. Ön direkte adamın aşırması, arka direkten vurması. Dışarıda çalışılmış gibi görünebilir ama biz rakibi çalıştık, böyle bir golleri yok. Kaleye gelmeden 3 gol attılar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil.

Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor. Şanssızlık da var. Bu maç 4-1'lik maç değil. Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı. Atamadık. Çok basit goller yedik. Bu seviyede böyle goller yemek doğru değil. Canlı oyun, futbol bu. Hatalar oyunu, her zaman olabiliyor. Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence."

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Zor müsabaka. Pazartesi günü Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake (sahte). Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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