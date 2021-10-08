Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepki yağıyor!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmada siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya girerek topa vurması sonrası kırmızı kart görmüştü. PFDK, deneyimli hocaya 1 maç ceza verirken sosyal medyada bu karar büyük tepki çekti. Bu ceza ile birlikte tecrübeli hoca Galatasaray maçında sahada olacak.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Sergen Yalçın'ın hakeme küfür ettiğini savunan rakip takım taraftarları verilen cezayı az bularak TFF'ye ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından Sergen Yalçın ismi kısa süre içinde sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.



