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Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepki yağıyor!

08.10.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta kırmızı kart gören siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, PFDK tarafından 1 maçla cezalandırıldı. Bu ceza ile birlikte tecrübeli hoca Galatasaray maçında sahada olacak. Verilen cezayı az bulan rakip takım taraftarları, deneyimli hocanın küfür ettiğini belirterek TFF'ye ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından kısa süre içinde Sergen Yalçın ismi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepki yağıyor!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmada siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya girerek topa vurması sonrası kırmızı kart görmüştü. PFDK, deneyimli hocaya 1 maç ceza verirken sosyal medyada bu karar büyük tepki çekti. Bu ceza ile birlikte tecrübeli hoca Galatasaray maçında sahada olacak.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Sergen Yalçın'ın hakeme küfür ettiğini savunan rakip takım taraftarları verilen cezayı az bularak TFF'ye ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından Sergen Yalçın ismi kısa süre içinde sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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