Sergen Yalçın: Antalya'da maç oynatmak intihar olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Süper Lig'in Haziran ayında Antalya ve Alanya'da oynanacağı yönündeki iddialar, Talisca transferi ve Dorukhan Toköz'un durumu hakkında konuştu.
Sosyal medyada Cem Payaslı'nın canlı yayınına katılan Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftasının Antalya ve Alanya'da tamamlanması planı hakkında, "Haziran'ın sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz." dedi.
Beşiktaşlı taraftarların kadroda görmek istediği Anderson Talisca'nın transferi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Sürekli Talisca ile ilgili mesajlar geliyor bana. Herkesin bilmesi açısından anlatayım bu konuyu. Talisca gibi bir ismi kim istemez? Taraftarımız şunu bilsin, her şey bizim elimizde değil. Bana sürekli yazıyorlar şunu alalım, bunu alalım diye. Playstation oynar gibi istediğimizi alamıyoruz. O kadar kolay değil o işler." diye konuştu.
Beşiktaş'ta son dönemde Dorukhan Toköz ile yaşanan gelişmeleri de yorumlayan Beşiktaş Teknik Direktörü, "Dorukhan ile ilgili de sürekli yazıyorlar. Dorukhan iyileşti, bir sıkıntısı yok. Koronavirüs başlamadan önce 3 haftası kalmıştı sakatlığının, o da bitti. Dorukhan artık yavaş yavaş top oynayacak seviyeye geldi. Basında haberler çıkıyor Dorukhan ile ilgili. Yazılan her şey çok sağlıklı değil. Doğru haberler değil." ifadesini kullandı.
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