SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor! Taraftar çıldırdı, sosyal medyada TT oldu, anlaşma an meselesi

Türk futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olan, hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Trabzonspor’da forma giyen ilk futbolcu olan Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde de başarılı işler yapmıştı. Beşiktaş ile hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Sergen Yalçın, son olarak Antalyaspor’u çalıştırmıştı.

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor! Taraftar çıldırdı, sosyal medyada TT oldu, anlaşma an meselesi
Berker İşleyen

Sergen Yalçın, Süper Lig’de başladığı yere geri dönüyor! 2008 yılında Eskişehirspor formasıyla jübile yapıp kramponlarını asan Sergen Yalçın, 2009 yılında Beşiktaş altyapısında yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı. Daha sonra 2013 yılında Gaziantepspor’un başına geçen Sergen Yalçın, başarılı bir grafik ortaya koymuştu.

İLK TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞU YER GAZİANTEP

Daha sonra Sivasspor’un başına geçen orada 38 maç takımın başında sahaya çıkan Sergen Yalçın, Gaziantepspor’un düşme tehlikesine karşı yeniden Güneydoğu ekibiyle anlaşmış takımı ligde tutmuştu.

Sırasıyla Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve sonunda efsanesi olduğu Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, camiayla müthiş bir uyum yakalamış ve Larin, Ghezzal, Aboubakar, Rosier gibi oyunculardan aldığı maksimum verimle taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.

thumbs_b_c_9c741d21810f305794e4678a29c29c34

SELÇUK İNAN SONRASI ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR

Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi’nde kötü sonuçlar alan ve yıpranan Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki bağlar kopmuştu. Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran ve televizyon programlarında spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Selçuk İnan sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Gaziantep FK ile masaya oturdu!

thumbs_b_c_dffe25b8afa740f1cfe33e1a8dce23ef

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ARACI OLDU

Gaziantep Olay Medya'nın haberine göre kırmızılı siyahlı yönetimin ilk hedefi Sergen Yalçın! Bir önceki TFF Başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin de bu anlaşma için aracı olduğu, iki taraf arasındaki anlaşmaların devam ettiği aktarıldı.

Mynet Anket Sergen Yalçın Gaziantep FK'da başarılı olur mu?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, Sergen Yalçın Gaziantep FK'nın başarısını artırır.
Hayır, başarılı olmaz
Belirsiz, projenin uygulanabilirliği önemli.
Hiçbir fark yaratmaz, süregelen sorunlar devam eder.
Bu anket 11 saat 8 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bonucci'den kadın futbolcuya çok konuşulan hareket! Maçın önüne geçti...Bonucci'den kadın futbolcuya çok konuşulan hareket! Maçın önüne geçti...
Messi'den Ronaldo hayranına şok hareket!Messi'den Ronaldo hayranına şok hareket!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Teknik Direktör son dakika imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail- İran savaşında 4. gün…

İsrail- İran savaşında 4. gün…

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

Pereira o isme kafayı taktı! F.Bahçe'nin yıldızını takımda istiyor

Pereira o isme kafayı taktı! F.Bahçe'nin yıldızını takımda istiyor

Messi'den Ronaldo hayranına şok hareket!

Messi'den Ronaldo hayranına şok hareket!

Geri dönüyor... Sergen Yalçın'ın yeni adresini duyurdular! Tarih bile belli

Geri dönüyor... Sergen Yalçın'ın yeni adresini duyurdular! Tarih bile belli

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.