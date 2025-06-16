Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor! Taraftar çıldırdı, sosyal medyada TT oldu, anlaşma an meselesi

Sergen Yalçın, Süper Lig’de başladığı yere geri dönüyor! 2008 yılında Eskişehirspor formasıyla jübile yapıp kramponlarını asan Sergen Yalçın, 2009 yılında Beşiktaş altyapısında yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı. Daha sonra 2013 yılında Gaziantepspor’un başına geçen Sergen Yalçın, başarılı bir grafik ortaya koymuştu.

İLK TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞU YER GAZİANTEP

Daha sonra Sivasspor’un başına geçen orada 38 maç takımın başında sahaya çıkan Sergen Yalçın, Gaziantepspor’un düşme tehlikesine karşı yeniden Güneydoğu ekibiyle anlaşmış takımı ligde tutmuştu.

Sırasıyla Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve sonunda efsanesi olduğu Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, camiayla müthiş bir uyum yakalamış ve Larin, Ghezzal, Aboubakar, Rosier gibi oyunculardan aldığı maksimum verimle taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.

SELÇUK İNAN SONRASI ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR

Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi’nde kötü sonuçlar alan ve yıpranan Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki bağlar kopmuştu. Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran ve televizyon programlarında spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Selçuk İnan sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Gaziantep FK ile masaya oturdu!

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ARACI OLDU

Gaziantep Olay Medya'nın haberine göre kırmızılı siyahlı yönetimin ilk hedefi Sergen Yalçın! Bir önceki TFF Başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin de bu anlaşma için aracı olduğu, iki taraf arasındaki anlaşmaların devam ettiği aktarıldı.