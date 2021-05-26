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Sergen Yalçın: Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz

26.05.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın geleceğine dair "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig kupasını ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta başarının en büyük mimarlarından biri olan teknik direktör Sergen Yalçın A Spor'un konuğu oldu. Soruları yanıtlayan 48 yaşındaki teknik adam, oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

"PROBLEMLER YAŞADIK"

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Sergen Yalçın,"Çalışma şartları ve koşulları, her yerde aynı olmuyor. Bu da çok normal bir durum. Yaptığımız işin eleştiri boyutları çok. Yaptığımız işin karşılığı da bu. Başarı ve başarısızlık durumunda sonuçlar farklı. Türkiye'de işin gerçeği bu. Başarı ve başarısızlık, ortası yok. Biz artısını almak istiyorduk. Şimdilik durum iyi. Bu sene doğal olarak problemler yaşadık. Bu kupalar, oyuncuların kazandığı kupalar." dedi.

"İKİ GENÇ KALECİYLE OYNADIM"

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Yalçın,"Çıkıp her şeyi konuşamıyorsun. Yaptığımız iş zor bir iş, her şeyi konuşursan iş farklı bir yere gidiyor. Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu. Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım. Ben kulübe hiçbir şekilde zorluk yaratmaya çalışmadım. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. En büyük başarısızlığım da Güven mesela. Onu bir türlü bu işin içine sokamadım." açıklamasını yaptı.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İÇİN DOĞRU SEZON DEĞİLDİ"

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Yalçın,"Bu sezon, Avrupa'da oynamak için doğru sezon değildi. Şampiyonlar Ligi bileti aldık, keşke almayalım derdik haberimiz olsa. Bir hazırlık sürecimizin olması gerekiyordu. Biz o süreci yaşayamadık ki. Geçen sezon, bizim için doğru sezon değildi. Kimsenin başarı beklediğini de sanmıyorum. PAOK köy takımıymış, bu söylemler çok kullanılıyor. Biz hata yapmadık. Bizlik bir durum yoktu. Hazırlık maçı yapmadan, PAOK maçını oynadın diyorlar. Siz oradan onu biliyorsunuz, biz buradan onu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İMZA TÖRENİNDEN SONRA 'YANDIK' DEDİM"

Yalçın,"Biz de biliriz 200 milyon avroluk takım kurmayı. Biz hem başarılı olmak hem de ekonomiyi korumak zorundayız. Devre arasında bir oyuncu aldık, Cenk de sakatlandı.İmza töreninden sonra 'Yandık' dedim. Üstümüzdeki sorumluluğu o an hissettim. 'Biz burada başarılı olmak zorundayız' dedim." dedi.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Yalçın,"Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz." açıklamasını yaparak son noktayı koydu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN İLK 2'YE GİREMEZ DENDİ"

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Yalçın,"Ben hep nisan ayını işaret ettim. O curcunada tam kadro olmamız önemliydi, kalamadık bir türlü. Milli takımdan herkes bir döndü, herkes sakat. Beşiktaş için ilk 2'ye giremez dendi, yazılan ve çizilenlerin farkındayım. Ortada bir oyun var. Sen istediğin kadar o eksik, bu eksik de. Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen insanlara bir şey sunmuşuz. Biz bir şey sunmak zorundayız." açıklamasını yaptı.

"GHEZZAL'I TELEFONDAN 1 DAKİKA İZLEDİM"

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Yalçın,"Ghezzal'ı telefondan 1 dakika falan izledim ve hemen getirin bunu dedim.Oyuncuda yetenek varsa, Ozan Tufan gibi, ondaki yeteneği ortaya çıkarmak zor değil. Biz abisi olarak yol gösteriyoruz sadece. Ozan'a sadece futbolcusun, böyle oynaman gerekiyor dedik. Bunu yapamazsan ben sana yardım edemem. Ben oyunculara baskı uygulamam." dedi.

"SANA NE KARDEŞİM?"

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Yalçın,"Futbolcuyken şunu yapıyordu diyorlar. Sana ne kardeşim benim futbolculuk dönemimden? Sen neden yalanlar anlatıp da itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun? Benim teknik direktörlüğüme bak.Beni kontrat korumaz, beni başarı korur. Taraftar arkamda olursa, o beni korur. Kontrat beni korumaz." açıklamasını yaptı.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

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Yalçın,"Aboubakar'la sezon içinde bir problem yaşadık. Yeni Malatyaspor maçından çıkarken yaptığı bir hareket vardı, 87. dakikada oyundan çıkıyordu. 45'te isyan edebilirsin, 30'da isyan edebilirsin, 50'de isyan edebilirsin. 87'de oyundan çıkarken bu tavır olmaz. Aboubakar'la henüz konuşmadık. Devam edecek mi bilmiyorum. Ekonomi benim işim değil, bu başkanın vereceği karar." dedi.

"DEVRE ARASINDA HULK İÇİN YALVARDIM"

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Yalçın,"Ben devre arasında Hulk için yalvardım ama almadılar. Ekonomisi de çok büyük değildi ama büyük dediler, karşına ekonomi çıkınca camianı korumak adına duruyorsun. Biz bu parayı ona ödeyemeyiz, lisans çıkaramayız, limitimiz yok denince ben ne yapayım?" dedi.

"BEŞİKTAŞ, ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKAN YAKALADI"

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Yalçın,"Sağ olsun başkan hiçbir isteğimizi kırmadı. Beşiktaş, çok önemli bir başkan yakaladı. Ekonomiyi düşecek bir başkan yakaladı. Çok hassas.İtiraz etme şeklimi eleştiriyorlar. Bu sefer elimi cebime koyuyorum, maç izliyor diyorlar. Bazı şeyleri de sineye çekeceğiz.Sendeledik ama toparladık. Hafif iniş çıkışlar seni iyiye götürür. İki kupanın karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez. O mutluluğun bir karşılığı yok." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
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