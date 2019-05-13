SPOR

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! 'Teklif almadım'

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 13.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın'a yönelik uzun süre tezhürat yaptı. Soyunma odasından geri dönen Sergen Yalçın önce tribünleri selamladı, sonra ise flaş bir açıklama yaptı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan resmi teklif almadığını söyledi.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! 'Teklif almadım'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 32. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzun çok altındaydık. Çok seyir zevki veren maç olmadı, vasat bir maçtı. Beşiktaş bizden daha agresif ve istekliydi. Yediğimiz ikinci gol güzeldi, kalecinin yapacak bir şeyi yoktu. Son dakikada beraberliği alabilirdik ama olmadı" dedi.

Beşiktaş taraftarlarının maç sonu tribüne çağırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın "Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Şampiyonluklar, kupalar... Bunlar insanı duygulandırıyor. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Demek ki oynadığımız dönemde iz bırakabilmişiz. Bunlar çok değerli. Ama bunu teknik direktörlük olayıyla bağdaştırmayalım. Eski kapalı tribün daha güzeldi. Benim için unutulmayacak bir gece oldu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan teklif almadığını aktaran genç teknik adam, "Beşiktaş'tan teklif almadım. Bir teklif gelmediği için yorum yapmak istemiyorum. Yorum yapmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kimseyi zor durumda bırakmamak lazım" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarına mesajı sorulan Sergen Yalçın, "Bir gün kavuşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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