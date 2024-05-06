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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt! ''Maç sonunu bekleyin''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 19:47
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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada atılan iddialara yönelik bir açıklama yaptı ve flaş ifadeler kullandı. Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli çalıştırıcı net konuştu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt! ''Maç sonunu bekleyin''

Adı Beşiktaş ile anılan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçı öncesi açıklamada bulundu.

"HİÇ SEVMEDİĞİM BİR DURUM. BİZDE GİZLİ SAKLI YOK"

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Pendikspor maçı öncesi konuşan Sergen Yalçın, "Hafta içi başkan ve yönetim ile gelecek sezon planlamasına dair ciddi bir toplantı yaptık. Maçtan sonra onlarla ilgili konuşacağım. Bizimle ilgili de çok spekülasyonlar yapılıyor. Hakkımda asparagas haberler yapılıyor, hiç sevmediğim bir durum. Bizde gizli saklı yok." dedi.

GÖZLER MAÇ SONRASINA ÇEVRİLDİ

Maçın ardından konuşması beklenen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş iddialarına değinmesi bekleniyor.

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