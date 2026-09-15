Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası! Yer yerinden oynar...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek haftayı 11. sırada kapatan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Lider Galatasaray'ın epey gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefindeyken, KAFA Sports ekranlarında maçı değerlendiren Sergen Yalçın gündemi sarsacak açıklamalara imza attı.

"LİDERLİK YOK! SÜREKLİ ÖZÜR DİLEME, SORUNU ÇÖZ"

İsmail Kartal'ın takım üzerindeki otoritesini ve kriz yönetimi becerisini hedef alan Sergen Yalçın, deneyimli hocada liderlik eksikliği olduğunu savundu. Yalçın, "İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. 'Fenerbahçe çok büyük camia' diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok" sözleriyle Kartal'a yüklendi.

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ YÜZDE 100 YANLIŞ: MESLEĞİ BIRAKIRIM!"

Fenerbahçe'nin saha içi alternatiflerini yetersiz bulan ve takım planlamasını sert bir dille eleştiren Yalçın, canlı yayında büyük bir iddia ortaya koydu. Yalçın, "Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım" diyerek ödenen yüksek maaşlara ve oyuncu kalitesine isyan etti.

"KADROYU KENDİN KURDUN! BENİM DURUMUM HESABI ÖDEMEK GİBİYDİ"

İsmail Kartal'ın sezon başında takımın başına gelirken bu riskleri bilmesi gerektiğini belirten Yalçın, kendi teknik direktörlük dönemiyle mevcut durumu kıyaslayarak çarpıcı bir örnek verdi:

"İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil. Benim durumum şöyleydi; Siz oturup 5-6 kişi yemek yiyorsunuz. Gece 12'de program sonrası beni çağırıyorsunuz, ben geliyorum. Yarım saat sonra hesabı bana getiriyor garson. Hesabı ben ödüyorum."