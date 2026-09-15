Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis oldu! Galatasaray maçında sahada

Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları ve son Konyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliği için düğmeye basan Trabzonspor, aradığı kanı Bulgaristan'da buldu. Birçok önemli isimle masaya oturan ancak rotayı son olarak tanıdık bir isme kıran bordo-mavili yönetim, şu anda Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.

UÇAK BU AKŞAM TRABZON'A İNİYOR! İŞTE SAATİ...

Yeni hocasına bir an önce kavuşmak isteyen Karadeniz fırtınasında operasyon hızlı tamamlandı. HT Spor'un paylaştığı sıcak bilgiye göre; Alman teknik adamı taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Trabzon'a hareket edecek. Thomas Reis'in saat 19.45 sularında Trabzon'a ayak basması ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI: LUDOGORETS'E TAZMİNAT ÖDENECEK

Şu anda Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında olan başarılı teknik adamı koparmak kolay olmadı. Trabzonspor yönetimi, takımın başına geçirmek için ikna ettiği Thomas Reis'in kulübüyle olan sözleşmesini feshedebilmek adına Ludogorets'e bir miktar tazminat ödeyecek.

ATEŞTEN GÖMLEK: İLK MAÇI GALATASARAY DERBİSİ!

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte takımın başında idmanlara çıkacak olan Thomas Reis'i, daha ilk haftasından dev bir sınav bekliyor. Ligde zor günler geçiren Trabzonspor, yeni hocası yönetimindeki ilk maçına zirve yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray karşısında çıkacak. Alman hoca, zorlu derbiyle birlikte bordo-mavili kariyerine "ateşten gömlek" giyerek başlayacak.

SAMSUNSPOR GEÇMİŞİ VE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Geçmişte Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04 gibi köklü Alman kulüplerinde görev yapan Reis, Türk futbolunu yakından tanıyor.

2024/25 sezonunda Samsunspor'un başında tam 72 maça çıkan deneyimli hoca; 33 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 1.63 gibi başarılı bir puan ortalaması yakalamıştı. Bu sezon göreve başladığı Ludogorets'te de fırtına gibi esen Reis, 11 maçın 7'sini kazanırken, tek mağlubiyetini Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı. Alman teknik adamın Trabzonspor'da yaratacağı etki şimdiden büyük bir merak konusu.