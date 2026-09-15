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Leroy Sane'nin dünyası başına yıkılacak! Her an resmi açıklama gelebilir

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı maçlarda beklentilerin çok uzağında kalan ve skor üretemeyen Leroy Sane'ye en ağır darbe ülkesi Almanya'dan geldi. BILD gazetesinin haberine göre; Almanya Milli Takımı'nın yeni hocası Jürgen Klopp, yıldız futbolcuyu Uluslar Ligi kadrosundan sildi. Alman futbol adamı Peter Neururer'in Sane için söylediği "Messi seviyesinde yeteneği var ama artık zamanı doldu" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Leroy Sane'nin dünyası başına yıkılacak! Her an resmi açıklama gelebilir
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da, kadrodaki yıldız isimlerden Leroy Sane'nin form düşüklüğü büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği tutuk futbolla eleştirilerin odağı haline gelen tecrübeli kanat oyuncusuna, ülkesi Almanya'dan da sarsıcı bir haber geldi.

GALATASARAY'DA 213 DAKİKADA SIFIR ÇEKTİ

Leroy Sane nin dünyası başına yıkılacak! Her an resmi açıklama gelebilir 1

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yapan ve toplamda 213 dakika sahada kalan Leroy Sane, takımına henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Hücum hattında yaşanan bu büyük sessizlik hem sarı-kırmızılı taraftarların kafasında soru işaretleri yaratırken hem de oyuncunun durumunu Alman basınının gündemine taşıdı.

BILD DUYURDU: JÜRGEN KLOPP BİLETİNİ KESTİ!

Leroy Sane nin dünyası başına yıkılacak! Her an resmi açıklama gelebilir 2

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD'de yer alan habere göre; Leroy Sane'nin milli takımdaki geleceği büyük bir tehlike altında. Almanya Milli Takımı'nda göreve yeni gelen dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp'un, takım içindeki mevcut hiyerarşiyi kırmak ve yeni isimlere şans vermek amacıyla Sane'yi Uluslar Ligi kadrosuna dahil etmeyi planlamadığı iddia edildi.

Klopp'un, 17 Eylül Perşembe günü resmen açıklayacağı ilk kadrosunda Sane'nin üzeri çizilirken; Almanya'nın sırasıyla Hollanda (24 Eylül), Yunanistan (27 Eylül), Sırbistan (1 Ekim) ve yeniden Yunanistan (4 Ekim) ile oynayacağı kritik virajda yıldız oyuncunun evde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Leroy Sane nin dünyası başına yıkılacak! Her an resmi açıklama gelebilir 3

Sane'nin kariyerindeki bu sert düşüşe bir tepki de Alman eski teknik direktör Peter Neururer'den geldi. Sport1 kanalında yıldız futbolcuyu adeta topa tutan Neururer, Klopp'un milli takımda formayı hak edene vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Klopp, tamamen performans ilkesine göre hareket edecek. Sane'yi temel olarak çok takdir ediyorum; Messi ile aynı seviyede oynayabilecek, izlemesi keyifli bir yeteneği var. Ancak yeteneğini en son ne zaman sergiledi? 30 yaşındaki bir oyuncunun son dönemdeki performansı gelecek için iyimser bir yan bırakmıyor. Galatasaray’da istikrarlı bir performans sergileyebileceğini ve Jürgen Klopp’un ona tekrar şans vereceğini sanmıyorum. Maalesef onun için zaman doldu ve geri döneceğini de düşünmüyorum."

Neururer'in bu çarpıcı sözleri, Sane'nin milli takım kariyerinin sonuna geldiği iddialarını güçlendirirken; Alman yıldızın eleştirilere Galatasaray formasıyla nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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