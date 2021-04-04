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Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Tüm ülke futboluna açıklamalı

04.04.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Tüm ülke futboluna açıklamalı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BU SONUÇ BİZİ ÇOK ÜZDÜ

"Oyun baktığımız zaman ilk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Üretkenlik anlamında normalin bayağı bir gerisinde kaldık. İkinci yarı takım iyi mücadele etti, koştu. Birkaç pozisyon da yakaladık. Kısmet değilmiş. Sezon içinde böyle sonuçlar olabiliyor. Eksiklere bağlamak doğru değil. 11 oyuncumuz var sahaya çıkan. Bu sonuç bizi üzdü, oyuncuları da üzdü. Uzun maratonda bu tür mağlubiyetler var futbolda"

HAKEMLE İLGİLİ DÜŞÜNCEM BELLİ

"Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Çok pozisyonlar üzerine konuşmak istemiyorum. Gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Ben futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri burada söyleyebiliyorum. Söylediğim şeyler saygı ve kural içerisinde. Diğer teknik direktör arkadaşlarımın yaptığı gibi tepkilerimizi, isyanlarımızı kimseyi aşağılamadan, saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. İfade etmek bizim futbol anlayışımızda suç galiba"

SÜREKLİ KONUŞUYORMUŞUM

"Ben sürekli konuşuyormuşum. Benim işim bu. Görevim bu. Benim işim maç kazandırmak, kötü ve istemediğimiz şeyler olunca tepki vermek. Bunları saygılı ve düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu kadar garipsenecek ne var. Acayip şeyler söylemiyorum. Kurallar içinde söylüyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun, Türk futbolunda önemli yeri olan bir kurumun böyle davranması camiamızı üzmüştür. Bir hakem bir takımın maçını yönetince 5-6 maç vermiyorlar. Amacın ne olduğunu anlayamadık.

AYTAÇ'IN 62'DE ATILMASI LAZIMDI

Birisi çıkıp, kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı öyle diyorlar, bilmiyorum kim. Bunun nedenini tüm ülke futboluna açıklamalı. Neden böyle bir uygulama yapılmadı. Birçok teknik direktör arkadaşım, canı yananlar söylüyor. Kimseye aynı hakem verilmiyor öteki hafta. Oyuncunun 62'de atılması lazım tabii ki. Ben düşüncelerimi söyledim.

KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Çarşamba, hafta sonu nasıl kazanırız. Hedefi bulmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer olayları, gerisini kamuoyuna bırakıyorum.

MİLLİ ARA SONRASI ZOR OLUYOR

Konsantrasyon sıkıntısı vardı. Milli aralardan sonra bu maçlar zor. Uzun yol yapıyor oyuncular. En çok yara alanlardan biriyiz. 2 hamle yapabildik maçta. Gökhan da 3 gündür antrenman yapıyor. Fizik olarak hazır değil. 20-25 dakika oynatabildik. Necip'i başlattık, yapmamız gerekenleri yaptık ama kısmet değilmiş. Üzgünüz. Biz çarşamba günü kazanmak için her şeyi yapacağız.

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