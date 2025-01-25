Sergen Yalçın'dan hakkında konuşan herkese açık çek! "%99'dayım, 1 tık kaldı..."

Tümer Metin'in Sergen Yalçın hakkında ortaya attığı iddia ortalığı karıştırmıştı. Sergen Yalçın'ın kendi oynadığı maçlara da bahis yaptığını ifade eden Tümer Metin'in sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

"TÜM MAÇLARI TUTMUŞ, BİZİM MAÇ KALMIŞ!"

Sergen Yalçın'ın bahis oynadığını iddia eden Tümer Metin, "Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor." iddiası sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sonrasında çektiği videoda özür dileyen Tümer Metin, "Tamamen soyunma odasında yapılan bir esprinin buralara gelmiş olmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığımı ve bu anlamda "eksikliğimi" kabul ettiğimi samimiyetle bilmenizi temenni eder, önce Sergen Hoca'dan ve tüm kamuoyundan verdiğim meşguliyet için özür dilerim. Takdir sizlerin." demişti.

SERGEN YALÇIN'DAN HERKESE AÇIK ÇEK!

Katıldığı YouTube programında konuşan Sergen Yalçın, "Futbolculukta ne hikayelerimiz varmış maşallah, yeni öğrendik. Bu hikayelere devam etsin arkadaşlar ama ben de onlarla ilgili hikayeler anlatacağım yakında. Benim hikayeler daha değişik olacak ama, o zaman konuşacağız bu konuları. %99'dayım, bir tık kaldı." ifadelerini kullandı.