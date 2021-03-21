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Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e sert sözler!

21.03.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın maçın hakemi Halil Umut Meler'i sert bir dille eleştirdi.

Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e sert sözler!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın 1 puandan memnun olmadıklarını dile getirdi.

"RAKİBİ OYUNA ORTAK ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI"

"Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum."

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