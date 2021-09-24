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Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!

24.09.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat futbolcular hakkında konuştu.

Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı öncesinde sakat futbolcularıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların teknik direktör, sakat oyunculardan büyük çoğunluğunun salı günkü Ajax maçında oynayamayacağını söyledi.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat olması değil gibi görünüyor. Bunlar başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz. Aradan sonra toparlanırız" dedi.

28 Eylül Salı günü Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, 2 Ekim Cumartesi ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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