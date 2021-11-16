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Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar!

16.11.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan şaşırtan bir karar geldi. Bu sezon çok gol yiyen Beşiktaş'ta stoper mevkisine tanıdık bir isim olan Necip Uysal monte edilecek. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar!
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın 'can simidi' olarak nitelendirilen Necip Uysal ile ilgili karar verildi. Gelen mağlubiyetlerin ardından stoper mevkisinde değişiklik yapmak isteyen Sergen Yalçın ilk olarak Necip Uysal'ı sahaya atarak başlıyor. Yenilen gollerde stoperleri suçlu bulan tecrübeli çalıştırıcı Necip Uysal'ı sahaya sürüyor.

Özellikle savunmada çok büyük sorun yaşayan siyah-beyazlılar yapılan bu hamleden sonra daha az gol yemeyi hedefleyecek. Alanya maçıyla birlikte açacağı yeni sayfanın ilk satırlarını Necip Uysal ile yazmayı planlayan Sergen Yalçın, bunun dışında başka radikal adımlar da atacak.

CAN BOZDOĞAN DA KADROYA GİREBİLİR

Necip Uysal'ın yanında Can Bozdoğan'ın da kadroya yavaş yavaş gireceği öğrenildi. Orta sahadaki durgun oyunu Can ile yeniden kurgulamak isteyen Sergen Yalçın'ın önümüzdeki maçlarda genç oyuncuya forma vermesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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