Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar!

Beşiktaş'ın 'can simidi' olarak nitelendirilen Necip Uysal ile ilgili karar verildi. Gelen mağlubiyetlerin ardından stoper mevkisinde değişiklik yapmak isteyen Sergen Yalçın ilk olarak Necip Uysal'ı sahaya atarak başlıyor. Yenilen gollerde stoperleri suçlu bulan tecrübeli çalıştırıcı Necip Uysal'ı sahaya sürüyor.

Özellikle savunmada çok büyük sorun yaşayan siyah-beyazlılar yapılan bu hamleden sonra daha az gol yemeyi hedefleyecek. Alanya maçıyla birlikte açacağı yeni sayfanın ilk satırlarını Necip Uysal ile yazmayı planlayan Sergen Yalçın, bunun dışında başka radikal adımlar da atacak.

CAN BOZDOĞAN DA KADROYA GİREBİLİR

Necip Uysal'ın yanında Can Bozdoğan'ın da kadroya yavaş yavaş gireceği öğrenildi. Orta sahadaki durgun oyunu Can ile yeniden kurgulamak isteyen Sergen Yalçın'ın önümüzdeki maçlarda genç oyuncuya forma vermesi bekleniyor.



