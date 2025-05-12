Sergen Yalçın'dan sürpriz iddia! 'Yüzde yüz kesinleşti' diyerek canlı yayında duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 35'nci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçın ardından Sergen Yalçın, Ekol TV'de flaş bir iddiada bulundu.

"YÜZDE YÜZ DÜŞTÜLER"

Küme düşecek takımları açıklayan Sergen Yalçın, "Sivas yüzde 100 düştü. Bodrum, içerideki 2 maçını kazanırsa kalabilir. Bodrum'un maç kazanabileceğini düşünmüyorum. Bana göre ikisi düştü. Sivas yüzde 100 düştü zaten. Hiç kurtuluş yok. Mucize olursa Bodrum kurtarır." dedi.

"ÜST TARAFTA ZATEN İŞ BİTTİ"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Ligin üstünde zaten iş bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş'ta Samsun'un önünde ligi üçüncü bitirdi." ifadelerini kullandı.