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Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.01.2021 21:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

1 puanın da önemli olabileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir. Dengeli bir oyun oldu, öne geçtik, yediğimiz goller bize yakışmadı, bizim savunma anlayışımızda böyle goller yemek yok. Rakibin oynamasına izin verdik, mental sıkıntılar yaşadık. Oyunun geneline baktığımızda basit top kayıpları fazlaydı. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil, onları da anlamak lazım. Bu tür maçlar oluyor. 1 puana sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da. Ligin totalinde böyle maçlar olacak, normal." dedi.

Hatayspor'un güçlü olduğunu söyleyen Yalçın, "5 haftadır kazanıyoruz. Hatayspor'un kontraya çıkan iyi oyuncular var, güçlü bir ekip. Böyle maçlar kolay değil. Herkes bu maçlarda puan kaybedebiliyor. Belki bu 1 puan bizim işimize yarayacak sezon sonunda, böyle diyelim." diye konuştu.

Welinton'un derbide cezalı olması için konuşan genç hoca, "Oyuncumuz var, fark etmez. O bölgede çok oyuncumuz var, başkası oynar. Hafta sonu başka oyuncuyu kullanacağız, Welinton'u da kupa maçında kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE NET HİÇBİR ŞEY YOK"

Transfer için görüşleri sorulan teknik adam, "Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz." mesajını verdi.

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